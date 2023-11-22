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متجر RuStore الروسي للتطبيقات يشهد إقبالا كبيرا

العالم الرقمي و Social media

متجر RuStore الروسي للتطبيقات يشهد إقبالا كبيرا
Sputnik alixei maishev
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أعلن القائمون على متجر RuStore الروسي للتطبيقات أن المتجر شهد إقبالا كبيرا مؤخرا، ووصل عدد مستخدميه إلى أكثر من 22 مليون شخص.

وحول الموضوع قال رئيس قسم تطوير الخدمات والتطبيقات في الفريق المسؤول عن المتجر، إيفان ميزدريكوف: "وصل عدد مستخدمي متجر RuStore لتطبيقات أندرويد إلى 22.5 مليون مستخدم، وارتفع عدد عمليات تحميل البرامج عبر المتجر إلى 56 مليونا".

وأضاف:"أكثر التطبيقات التي يتم تحميلها عبر المتجر هي التطبيقات المتعلقة بالتمويل والاقتصاد، إذ يقوم بتحميلها 36% تقريبا من المستخدمين، وفي المرتبة الثانية تأتي تطبيقات (الأدوات المفيدة) بنسبة 13%، وبعدها تطبيقات الألعاب بنسبة 10%، واحتلت تطبيقات التسوق الإلكتروني المرتبة الرابعة بنسبة 9%، وتلتها التطبيقات الترفيهية بنسبة 6%".

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وأشار ميزدريكوف إلى أن المتجر يوفر لمستخدميه حاليا أكثر من 20 ألف تطبيق، وأن عدد التطبيقات الأجنبية فيه ارتفع ليصل إلى 8 آلاف تطبيق.

طوّر متجر RuStore  للتطبيقات من قبل مجموعة من الشركات الروسية بقيادة الشركة المسؤولة عن شبكة "VK" الروسية للتواصل الاجتماعي، وبدعم من وزارة التنمية الرقمية الروسية، ودمجت في هذا المتجر أنظمة أمان من تطوير Kaspersky Lab  للإشراف على خلو جميع التطبيقات الموجودة فيه من البرمجيات الخبيثة.

المصدر: فيستي

 

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