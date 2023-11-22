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ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Motorola تعلن عن هاتفها الجديد

العالم الرقمي و Social media

ببطارية كبيرة وكاميرات ممتازة.. Motorola تعلن عن هاتفها الجديد
youtube/ Motorola
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بدأت Motorola بالترويج لهاتف أندرويد جديد، حصل على كاميرات ممتازة ومواصفات متطورة.

ويأتي هاتف Moto G54-Power edition بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار أبعاده (161.6/74/8.9) ملم، وزنه 192 غ.

أما شاشته فأتت Moto G54 (Power edition) بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها "20:0"، دقة عرضها (2400/1080) بيكسل، ترددها 120 هيرتزا.

ويضمن الأداء الممتاز له Mediatek Dimensity 7020 المطور بتقنية 6 نانومتر، ومعالج رسوميات IMG BXM-8-256، وذواكر وصول عشوائي 8/12 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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حصلت الكاميرا الأساسية لهذا الهاتف على عدسة بدقة 60 ميغابيكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميغابيكسل، وزودت بتقنيات التركيز التلقائي على عناصر الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 16 ميغابيكسل.

وزودته Motorola بنظام تشغيل "أندرويد-13"، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا.

المصدر: gsmarena

 

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