Oppo تعلن عن أحدث حواسبها اللوحية بمواصفات منافسة

تستعد Oppo لإطلاق حاسب لوحي جديد حصل على مواصفات ممتازة وسيطرح بسعر منافس مقارنة بحواسب سامسونغ وآبل.

ويأتي الحاسب الجديد بهيكل متين مصنوع من البلاستيك والألومينيوم، أبعاده (255.1/188.6.9) ملم، وزنه 532 غ، وزوّد بمنفذ لبطاقات SIM للاتصال مع الشبكات الخلوية.

أما شاشته فأتت IPS LCD بمقاس 11.35 بوصة، دقة عرضها (2408/1720) بيكسل، ترددها 90 هيرتزا، ومعدل سطوعها يصل إلى 400 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الجهاز بنظام Android 13 مع واجهات OxygenOS 13.2، ومعالج Mediatek Helio G99، ومعالج رسوميات Mali-G57 MC2، وذواكر وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذواكر داخلية 128/256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر شرائح microSDXC.

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والكاميرا الأساسية له تأتي بعدسة واحدة بدقة 8 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات FHD بمعدل 30 إطار في الثانية، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 8 ميغابيكسل.

وحصل الحاسب على منفذ USB Type-C 2.0، وبوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع، وبطارية بسعة 8000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن سريع باستطاعة 33 واطا، أما سعره في الأسواق العالمية فمن المتوقع أن يكون نحو 250 دولارا.

المصدر: 3dnews