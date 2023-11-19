أحدهما مخصص للذكاء الاصطناعي.. مايكروسوفت تعلن عن أول معالجين لها!

دخلت مايكروسوفت عالم صناعة المعالجات، وأعلنت عن تطويرها لمعالجين مميزين، أحدهما مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشات الشركة على مواقعها الرسمية إلى أنها بدأت باختبار معالجين جديدين طورتهما للإصدرات القادمة من أنظمة ويندوز، لجعل هذه الأنظمة تعمل بكفاءة ممتازة مع مختلف أنواع الأجهزة.

وأوضحت مايكروسوفت أن معالج Azure Maia 100 AI Accelerator سيعمل كمسرع لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتشغيل الخوارزميات البرمجية وتدريب الشبكات العصبية التوليدية، وسيتم استخدام هذا المنتج في خدمة Copilot في الإصدارات المستقبلية من Windows.

تم تطوير هذا المعالج بتقنية 5 نانومتر، وسيتم استعماله مع حواسب مجهزة بأنظمة تبريد سائلة، ويتم اختباره حاليا مع برمجيات GPT 3.5 Turbo.

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أما المعالج الثاني الذي طورته مايكروسوفت فيدعى "Azure Cobalt 100"، وحصل هذا المعالج على 128 نواة ARM Neoverse، وصمم للتعامل مع الكميات الكبيرة من البيانات التي تستعمل في خدمات Microsoft Cloud السحابية.

المصدر: فيستي