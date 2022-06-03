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مايكروسوفت تكشف عن حاسب Surface الجديد

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مايكروسوفت تكشف عن حاسب Surface الجديد
youtube/Microsoft Surface
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أعلنت مايكروسوفت عن بعض مواصفات حاسبها المحمول الجديد من فئة Surface، والذي سيطرح في الأسواق العالمية قبل منتصف الشهر الجاري.

ويأتي حاسب Surface Laptop Go 2 بهيكل أنيق مصنوع من الألومينيوم يزن نحو 1.1 كلغ فقط.

وجهّز الحاسب بشاشة لمسية بمقاس 12.4 بوصة، أبعادها "3:2"، دقة عرضها (1536/1024) بيكسل، ترددها 60 هيرتزا.

ويعمل الجهاز بمعالج Core i5-1135G7 من الجيل الحادي عشر، مزود بأنوية تتراوح تردداتها ما بين 2.4 و4.2 غيغاهيرتز، وذواكر وصول عشوائي بسعات تتراوح ما بين 4 و16 غيغابايت، وأقراص تخزين داخلية SSD بسعة 128 /256 غيغابايت.

وحصل على منفذ USB Type-A، ومنفذ USB Type-C، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وماسح لبصمات الأصابع، وكاميرا ويب، وبطارية تكفيه ليعمل 14 ساعة تقريبا بالشحنة الواحدة، أما أسعاره فتتراوح ما بين 600 و1100 دولار تبعا لذواكر الوصول العشوائي والذواكر الداخلية التي ستحصل عليها النسخة.

المصدر: 3dnews

 

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