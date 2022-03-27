إيلون ماسك يعلن التفكير بشكل جدي في إنشاء شبكة اجتماعية جديدة

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه يفكر بشكل جدي في إنشاء شبكة اجتماعية جديدة في الإنترنت.

وكتب أحد مستخدمي تويتر: "إيلون ماسك، هل تفكر في إنشاء شبكة اجتماعية جديدة؟ وبشكل يجعلها تحتوي على خوارزمية ذات كود ابتدائي مفتوحة، حيث تعطى حرية التعبير والالتزام بها الأولوية القصوى، وحيث تكون الدعاية في حدها الأدنى".

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وتابع المستخدم القول: "ومن جانبي أعتقد، أن هذه المنصة مطلوبة للغاية".

Is a new platform needed? — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2022

ومن جانبه رد الملياردير على المستخدم بالقول: "أنا أفكر بهذا الموضوع بشكل جدي".

المصدر: نوفوستي