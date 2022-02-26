إيلون ماسك يعلن إطلاق خدمة اتصالات "ستارلينك" عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا

أعلن الملياردير الأمريكي مؤسس شركة "سبيس إكس" الفضائية إيلون ماسك، إطلاق خدمة "ستارلينك" للاتصالات عبر الأقمار الصناعية في أوكرانيا.

وناشد وزير المعلوماتية في أوكرانيا ميخائيل فيودوروف في وقت سابق الملياردير الأمريكي تزويد أوكرانيا بمحطات "ستارلينك"، وتوفير خدمة الاتصال القمري للإنترنت.

وأوضح فيودوروف عبر "فيسبوك" أنه توجه بطلب عبر "تويتر" إلى ماسك لتزويد أوكرانيا بعناصر هذا النظام "في أقرب الآجال".

المصدر: "نوفوستي"