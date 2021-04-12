الكشف عن شكل ومواصفات هاتف Gаlaxy القادم
سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف جديد من فئة Gаlaxy يتوقع أن تعلن عنه سامسونغ قريبا.
وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد Gаlaxy S FE سيأتي كنسخة معدلة عن هواتف Gаlaxy S21 الحالية، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من الزجاج المضاد للصدمات ومحاط بإطار معدني.
Samsung galaxy S21 FE Render.— Lipton phone (@Liptonfindx) April 11, 2021
-6.4-inch Flat Display
-Shiny metal frame
-Punch-Hole selfie camera
-Triple lens camera setup
- 155.7 x 74.5 x 7.9mm (9.3mm with the rear camera bump)
-Under $700
Via- https://t.co/zC3MI0KNLv#GalaxyS21FE#GalaxyS21#Samsungpic.twitter.com/j2g6pDyHXu
ومن المفترض أن يكون الهاتف الجديد أكبر بقليل من أجهزة Gаlaxy S21 بنسختها العادية، إذ سيكون هيكله بأبعاد (155.7/71.2/7.9) ملم، أما شاشته فمن المفترض أن تكون بمقاس 6,4 بوصة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.
وتظهر الصور المسربة لتصميم الهاتف أنه سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، ثبتت عدساتها في إطار مستطيل الشكل متوضع عند الحافة اليسرى للواجهة الخلفية، ويتوقع أن تكون دقة عدسة هذه الكاميرا الأساسية 64 ميغابيكسل.
#GalaxyS21FE 360° First Ever Renders 🤤— ANUJ ATRI (@techworld005) April 12, 2021
Via @OnLeaks
6.4" Flat Display
Glastic Rear Panel
Shiny Metal Frame
Single punch-hole 🤳(Infinity-O)
Triple Rear 📸+Flash
Expected 🤑 > $700
RT'S 📌#GalaxyS21FE5G#GalaxyS21#Samsung#GalaxyS20FE#galaxys#5G#GalaxyS21Ultrapic.twitter.com/ScJraXU8Cb
وكما في هواتف Gаlaxy الحديثة سيخلو هيكل الهاتف من ماسح بصمات الأصابع، وسيكون الماسح مدمجا في الشاشة، كما سيجهز الهيكل بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، أما السعر المتوقع لهذا الجهاز فسيكون نحو 700 دولار.
المصدر: 3dnews