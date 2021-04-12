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الكشف عن شكل ومواصفات هاتف Gаlaxy القادم

العالم الرقمي و Social media

الكشف عن شكل ومواصفات هاتف Gаlaxy القادم
youtube/KMreview
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سرّبت مواقع مهتمة بشؤون التقنية مواصفات هاتف جديد من فئة Gаlaxy يتوقع أن تعلن عنه سامسونغ قريبا.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الجديد Gаlaxy S FE سيأتي كنسخة معدلة عن هواتف Gаlaxy S21 الحالية، وسيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، مصنوع من الزجاج المضاد للصدمات ومحاط بإطار معدني.

ومن المفترض أن يكون الهاتف الجديد أكبر بقليل من أجهزة Gаlaxy S21 بنسختها العادية، إذ سيكون هيكله بأبعاد (155.7/71.2/7.9) ملم، أما شاشته فمن المفترض أن تكون بمقاس 6,4 بوصة، فيها ثقب صغير في منتصفها من الأعلى مخصص للكاميرا الأمامية.

وتظهر الصور المسربة لتصميم الهاتف أنه سيحصل على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة، ثبتت عدساتها في إطار مستطيل الشكل متوضع عند الحافة اليسرى للواجهة الخلفية، ويتوقع أن تكون دقة عدسة هذه الكاميرا الأساسية 64 ميغابيكسل.

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وكما في هواتف Gаlaxy الحديثة سيخلو هيكل الهاتف من ماسح بصمات الأصابع، وسيكون الماسح مدمجا في الشاشة، كما سيجهز الهيكل بمنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذين لشرائح الاتصال، أما السعر المتوقع لهذا الجهاز فسيكون نحو 700 دولار.

المصدر: 3dnews

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