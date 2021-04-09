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نوكيا تطرح هاتفا رخيص الثمن مجهزا بكاميرات ممتازة

العالم الرقمي و Social media

نوكيا تطرح هاتفا رخيص الثمن مجهزا بكاميرات ممتازة
youtube/Brodos AG
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كشفت نوكيا عن مواصفات G20 المجهز بكاميرات ممتازة، والذي ستطرحه بسعر 160 دولارا تقريبا.

ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل، وضعت عدساتها في إطار دائري الشكل على الواجهة الخلفية، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.

أما هيكله فأتى محميا من الرطوبة والغبار، أبعاده (164.9/76/9.2) ملم، يزن 197 غراما، وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.

ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G35 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

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كما جهزته نوكيا بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط.

المصدر: ixbit

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