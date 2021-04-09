نوكيا تطرح هاتفا رخيص الثمن مجهزا بكاميرات ممتازة
كشفت نوكيا عن مواصفات G20 المجهز بكاميرات ممتازة، والذي ستطرحه بسعر 160 دولارا تقريبا.
ويتميز هذا الهاتف بكاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+5+2+2) ميغابيكسل، وضعت عدساتها في إطار دائري الشكل على الواجهة الخلفية، وبكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل تعمل مع تقنيات التعرف على الوجوه.
Nokia G20 appears on Geekbench running Android 11 https://t.co/pGWZrpKGHY— NokiaMob (@NokiamobBlog) April 8, 2021
أما هيكله فأتى محميا من الرطوبة والغبار، أبعاده (164.9/76/9.2) ملم، يزن 197 غراما، وشاشته أتت IPS LCD بمقاس 6.52 بوصة، دقة عرضها (1600/720) بيكسل، ومعدل سطوعها 269 شمعة/م تقريبا.
ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Helio G35 المطور بتقنية 12 نانومتر، ومعالج رسوميات PowerVR GE8320، وذواكر وصول عشوائي 4 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 64 و128 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.
كما جهزته نوكيا بنظام تشغيل Android 11، ومنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، ومستقبل لإشارات الراديو FM، وبطارية بسعة 5050 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 10 واط.
المصدر: ixbit