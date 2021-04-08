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هاتف ZTE القادم سيحصل على أقوى كاميرا للأجهزة الذكية لهذا العام!

العالم الرقمي و Social media

هاتف ZTE القادم سيحصل على أقوى كاميرا للأجهزة الذكية لهذا العام!
youtube/ TechAvid
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أعلنت شركة ZTE الخامس عشر من أبريل الجاري موعدا للإعلان عن مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية، سيكون من ضمنها هواتف تتمتع بكاميرات ذات قدرات تصوير ممتازة.

وتبعا للرئيس التنفيذي للشركة فإن "أحد الهواتف التي ستعلن عنها شركته قريبا، والذي سيحمل اسم Axon 30 Pro سيحصل على أقوى كاميرا ستطرح في الهواتف لهذا العام".

وتظهر أحد الصور التي نشرتها ZTE لكاميرا هاتفها المنتظر أن الكاميرا تحوي على 4 وحدات تصوير، 3 منها أساسية والرابعة للتصوير القريب، وتضم كل وحدة تصوير أساسية ما بين 7 إلى 8 عدسات، أي أنها ستوفر ميزات ممتازة للتقريب البصري للصور مع الحفاظ على جودة الصورة.

هاتف ZTE القادم سيحصل على أقوى كاميرا للأجهزة الذكية لهذا العام!
ixbt.com

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن دقة إحدى عدسات الهاتف المذكور قد تصل إلى 200 ميغابيكسل، كما أن أن شاشته ستكون OLЕD  بمقاس 6.9 بوصة، ومعالجه من نوع Snapdragon 888، والبطارية فيه بسعة 4700 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع.

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والشيء المميز في هواتف Axon 30 القادمة وفقا للتسريبات هو أن كاميراتها الأمامية ستكون مخفية أسفل الشاشة، أي أن الشاشة لن تحتوي على ثقوب أو نتوءات لفتحات العدسات، كما هو الحال في بعض الهواتف التي طرحتها ZTE العام الفائت.

المصدر: ixbit

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