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أفضل الهواتف الذكية أداء لهذا العام

العالم الرقمي و Social media

أفضل الهواتف الذكية أداء لهذا العام
youtube/Viper Live
صورة تعبيرية
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نشرت منصة AnTuTu المختصة بتقييم الأجهزة الإلكترونية نتائج الاختبارات التي أجرتها حتى نهاية مارس الفائت، وصنفت فيها أداء أفضل الهواتف الذكية المطروحة في الأسواق حاليا.

وترأس قائمة الأجهزة الأفضل أداء وتكاملا من حيث توافق المكونات تبعا لتصنيفات المنصة هاتف Black Shark 4 Pro، حيث حصل هذا الجهاز على 766000 نقطة، بفضل معالجه المتطور من نوع Snаpdragon 888، وذواكر الوصول العشوائي الموجودة فيه من نوع LРDDR5.

وصنف هذا الهاتف كأفضل هاتف ذكي مخصص لعشاق الألعاب الإلكترونية حاليا، وكواحد من أكثر أجهزة أندرويد تميزا بفضل العديد من التقنيات الأخرى التي حصل عليها مثل الـ Super AMOLED عالية الدقة، وقدراته في التعامل مع مختلف أنواع الشبكات الخلوية بما فيها شبكات الجيل الخامس.

أفضل الهواتف الذكية أداء لهذا العام
3dnews

وفي المرتبة الثانية من تصنيفات المنصة حل هاتف OPPO Find X3 Pro، وتلاه  Nubiа Red Mаgic 6 Pro اللذان حصلا على ذواكر وصول عشوائي بحجم 12 غيغابايت أيضا، وذواكر تخزين داخلية 256 غيغابايت.

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كما شملت القائمة أجهزة مثل ROG Phone 5 من آسوس، و Redmi K40 Pro من هواوي، والهاتفين الجديدين Mеizu 18 و Mеizu 18 Pro.

المصدر: 4pda

 

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