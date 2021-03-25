Xiaomi تكشف رسميا عن أقوى هواتفها لعشاق الألعاب

ازاحت شركة Xiaomi الستار عن Black Shark 4 Pro الذي صمم ليكون أحد أكثر الهواتف تطورا من الناحية التقنية وأفضلها لمحبي الألعاب الإلكترونية.

ويأتي هذا الهاتف بهيكل مصنوع من المعدن والزجاج، أبعاده (163.8/76.4/9.9) ملم، ووزنه 220 غ، وجهز بشاشة Super AMOLED مقاسها 6.67 بوصة، دقتها (2400/1080) بيكسل، ومعدل ترددها 144 هيرتزا.

ويضمن الأداء الجبار له معالج Qualcomm Snapdragon 888 المطور بتقنية 5 نانومتر، وذواكر وصول عشوائي 8 و12 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 126/256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 660.

أما الكاميرا الأساسية فيه فأتت ثلاثية العدسة بدقة (64+8+5) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 20 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

ودعمته Xiaomi بمنفذين لبطاقات الاتصال ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وبطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تعمل مع ميزة الشحن السريع Fast charging 120W.

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كما حصل هذا الهاتف أيضا على ماسح لبصمات الاصابع سريع الأداء ثبت على حافة هيكله اليمنى، وعلى شرائح تمكّنه من الاتصال واستقبال البيانات بسرعة عبر شبكات Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 و hotspot وبلوتوث-5"، إضافة إلى أنظمة GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

المصدر: ixbit