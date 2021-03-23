أحدث هاتف بمواصفات ممتازة وسعر منافس من Xiaomi

كشفت Xiaomi عملاق صناعة التقنية عن هاتفها الأحدث Poco X3 Pro الذي صمم ليكون من بين أفضل الهواتف الذكية لهذا العام وأكثرها منافسة من حيث السعر.

ويأتي الهاتف بهيكل محمي من الرطوبة والغبار وفق معايير IP53 ،مصنوع من البلاستيك والمعدن والزجاج المقاوم للصدمات والخدوش، أبعاده (165.3/76.8/9.4) ملم، ووزنه 215 غ.

وحصل الجهاز على شاشة IPS LCD بمقاس 6.67 بوصة، أبعادها "20:9"، ودقة عرضها (2400/1080) بيكسل، وترددها 120 هيرتزا، ومعدل سطوعها 395 شمعة/م تقريبا، محمية بطبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 6.

ويعمل هذا الهاتف بمعالج Qualcomm Snapdragon 860، وذواكر وصول عشوائي 6 و 8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت، ومعالج رسوميات Adreno 640، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات MIUI 12 for POCO.

ورغم سعره المنافس الذي يبلغ 250 يورو تقريبا حصل أيضا على كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (48+8+2+2) ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابيكسل قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

إقرأ المزيد

كما جهزته Xiaomi بمنفذين لشرائح الاتصال، وماسح لبصمات الأصابع، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، ومنفذ USB Type-C 2.0، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ومستشعرات للأشعة ما تحت الحمراء للتحكم بالأجهزة الإلكترونية عن بعد.

المصدر: ixbit