ZTE تعود للمنافسة وتتحدى هواوي بهاتف مميّز آخر

سربت بعض المواقع وصفحات الإنترنت مواصفات هاتف S30 Pro الذي ستطلقه ZTE نهاية الشهر الجاري لتتحدى به هواتف هواوي الحديثة.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف سيحصل على هيكل مقاوم للماء والغبار، أبعاده (164.876.4/7.9) ملم، ومحمي بزجاج مضاد للصدمات والخدوش.

أما الشاشة في هذا الهاتف فستكون من نوع OLED، بمقاس 6.7 بوصة، دقة عرضها (2400/180) بيكسل، ومعدل ترددها 144 هيرتزا، ما سيمكنها من التعامل مع أحدث ألعاب الفيديو بكفاءة ممتازة.

وسيزود الجهاز بمعالج قادر على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وذواكر وصول عشوائي 6 و8 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 128 و256 غيغابايت قابلة للتوسيع عبر بطاقات microSDXC.

The upcoming ZTE S30 Pro will have a 144Hz OLED screen and a great camera #ZTE#ZTES30Pro#144Hzhttps://t.co/tbnu6x2XNf — Giz China (@Gizchina) March 12, 2021

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والكاميرا الأساسية فيه ستكون رباعية العدسة بدقة (64+8+2+2) ميغابيكسل، أما الكاميرا الأمامية فبدقة 44 ميغابيكسل تعمل مع خاصية التعرف على الوجوه.

وسيأتي الهاتف الجديد بمنفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، ونظام تشغيل Android 11 مع واجهات MyOS، وماسح لبصمات الأصابع، وبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بسرعة عبر شاحن باستطاعة 30 واطا.

المصدر: 4pda