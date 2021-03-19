جهاز بميزات غير اعتيادية سيعيد اسم Lenovo لسوق الهواتف المميّزة

حولت شركة Lenovo في السنوات الثلاث الفائتة تركيزها إلى تطوير الحواسب اللوحية والمحمولة ذات المواصفات المميزة، لكنها تنوي هذا العام العودة لسوق الهواتف بجهاز غير مسبوق.

وتبعا لأحدث التسريبات فإن Lenovo عازمة على إطلاق هاتف جديد سيحمل اسم Legion Pro ، وسيتميز بمواصفات تجعل منه هاتفا جبارا لمحبي الألعاب الإلكترونية.

ومن المفترض أن يزود الهاتف بمعالج Snapdragon 888 المتطور الذي سيمكنه من تحميل البيانات بسرعات كبيرة من شبكات 5g، والذي سيحصل على منظومة خاصة للتبريد تمنع ارتفاع حرارته أثناء الاستخدام المكثف.

ومن ناحية التصميم العام سيكون هذا الجهاز شبيها بهواتف Legion الحالية، وسيحافظ على الكاميرا الأمامية المثبتة على محور متحرك مثبت على يسار الهيكل ويخرج عند الحاجة لاستعمال الكاميرا، كما سيحصل الهاتف على منظومات إضاءة خلفية تفاعلية أيضا.

إقرأ المزيد

وستميز الهاتف بوجود منفذي USВ-C، أحدهما يدعم ميزة الشحن السريع باستطاعة 65 واطا، وآخر يدعم الشحن السريع باستطاعة تصل إلى 110 واط، كما سيحصل على شاشة عالية الدقة بمقاس 6.67 بوصة، وكاميرا أساسية دقة العدسة الأساسية فيها 64 ميغابيكسل.

المصدر: 4pda