إل جي تدخل عالم هواتف 5G بأقوى أجهزتها الذكية

بعد أن قررت شركة إل جي التخلي عن سلسلة هواتف G بدأت بالعمل على هاتف متطور خصص ليعمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية.

وتبعا للتسريبات فإن الهاتف الذي ستكشف عنه إل جي الشهر المقبل سيحمل اسم Chocolate التجاري، وسيزود بمعالج Qualcomm Snapdragon 765G الحديث المخصص للعمل مع شبكات 5G والمطور وفق تقنية (8 نانومتر).

ومن المواصفات التقنية المميزة التي سيأتي بها هذا الهاتف أيضا معالج الرسوميات Adreno 620 الأبرز من بين معالجات الرسوميات المخصصة للأجهزة الذكية.

كما زودته إل جي بشاشة AMOLED عالية الدقة بمقاس 6.9 بوصة فيها ماسح لبصمات الأصابع مدمج فيها، إضافة لبطارية بسعة 4000 ميلي أمبير يمكن شحنها بتقنية الشحن السريع عبر شاحن (30 واطا).

إقرأ المزيد

ومن المفترض أن يحصل هذا الجهاز أيضا على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة بدقة 68 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميغابيكسل، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، ومنفذين لبطاقات الاتصال، إضافة لميزات التحكم بالشاشة عبر إيماءات اليد.

ومن المفترض أن تبدء إل جي بطرح هذا الهاتف في الأسواق اعتبارا من 15 مايو القادم بسعر يقارب الـ 700 دولار.

المصدر: 4APK