"قاتل هواتف هواوي" الجديد من vivo

تتحضر شركة vivo الصينية لإطلاق هاتف ذكي صممته ليكون أقوى منافس لهواتف هواوي في الأسواق.

وتبعا للتسريبات من المفترض أن يطرح هاتف vivo Y50 بسعر 250 دولارا تقريبا، ويزود بشاشة LCD بمقاس 6.3 بوصة بدقة عرض FHD+، إضافة لهيكل مقاوم للماء والغبار محمي بزجاج مقاوم للصدمات والخدوش.

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وسيعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 665 ثماني النوى، وذاكرة وصول عشوائي 8 غيغابايت، وذاكرة تخزين داخلية 128 غيغابايت قابلة للتوسيع.

وسيزود ببطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وشاحن سريع (18 واطا)، ومنفذ USB-C للشحن ونقل البيانات، وماسح لبصمات الأصابع، وشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، ومنفذين لبطاقات الاتصال.

أما الكاميرا الأساسية فيه فستكون رباعية العدسة بدقة (13+8+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.

المصدر: ixbt