آبل تدخل تقنيات جديدة على أجهزتها الإلكترونية

تقدمت آبل لمكتب براءات الاختراع الأمريكي بابتكارين جديدين يهدفان لتطوير تقنيات تسمح بتبادل البيانات بشكل آمن بين الأجهزة العاملة بأنظمة iOS.

وقالت آبل في الطلب الذي تقدمت به لإحدى براءتي الاختراع: " مع استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة مثل الهواتف الذكية، وأجهزة الحاسوب اللوحية، والأجهزة الذكية القابلة للارتداء، التي أصبحت جزءا لا غنى عنه، فمن المتوقع أن يصبح التفاعل بين تلك الأجهزة امتدادا للاتصالات بين الأشخاص".

وأشارت إلى أن الأجهزة النقالة كالهواتف والحواسب المحمولة تعتمد حاليا على بروتوكولات البلوتوث المنخفض الطاقة BLE لنقل البيانات لاسلكيا فيما بينها، لكن هذه التقنية تعاني من بطئ في الاتصال أحيانا، لذا يجب الانتقال إلى بروتوكولات بترددات أعلى، وأكثر أمنا في نقل البيانات.

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ومنه يتضح أن آبل ربما ستطور تقنية شبيهة بتقنية بلوتوث تعتمد على مستقبلات ومرسلات لاسلكية، بسرعة نقل كبيرة للبيانات، وتضمن نقلها بصورة آمنة بين الجهازين

وفيما يتعلق ببراءة الاختراع الأخرى فيعتقد أن آبل تسعى من خلالها لإدخال ميزة تبادل البيانات بين الأجهزة عن طريق اللمس على غرار الطريقة المستخدمة مع الأجهزة التي تتضمن شرائح NFC.

وربما تكون براءات الاختراع الجديدة التي تسعى آبل لتسجيلها مرتبطة أيضا بشرائح U1 التي طرحتها في هواتفها الأخيرة، والتي تعتقد أنها ستستخدم لأغراض نقل البيانات لاسلكيا أيضا.

المصدر: وكالات