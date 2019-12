أفضل التطبيقات والألعاب لأجهزة آبل هذا العام

وضعت شركة آبل قائمة جديدة صنفت فيها أفضل التطبيقات والألعاب التي خصصت لهواتفها وأجهزتها الذكية لعام 2019.

وتبعا للقائمة فإن أفضل تطبيق طرح لهواتف آيفون العام الحالي هو تطبيق Spectre Camera - Lux Optics، أما أفضل لعبة لهذه الهواتف فكانت Sky: Children of the Light.

أما أفضل تطبيق لحواسب آيباد فكان Moleskine Flow by Moleskine-، وأفضل لعبة إلكترونية لهذه الحواسب Hyper Light Drifter.

وبالنسبة لحواسب "ماك" فأفضل لعبة إلكترونية كانت GRIS، وأحسن تطبيق لهذه الاجهزة كان Affinity Publisher.

ولم تخل هذه القائمة من التطبيقات والبرامج المخصصة لأجهزة Apple TV، إذ كانت أفضل لعبة مخصصة لها هي Wonder Boy: The Dragon’s Trap، والتطبيق الأفضل The Explorers.

كما ذكرت الشركة أيضا تطبيقات ساعدت مستخدمي أنظمة iOS بشكل عام على نشر ما يسمى بالـ "قصص" عبر الصور أو الفيديوهات أو الرسومات والتي جاء منها تطبيق: 24FPS – Video Filter & LUT و Filmr – Video Editor & Filter وMagisto Video Editorو Mojo – Stories Editor وNoisy Book وSpark Camera – Video Editor و StoryBoost: Story Editor و Typic 2: Fonts & Text on Photo و Wattpadو VUE Vlog وSteller.

المصدر: Apple