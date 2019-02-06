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انفجار سيجارة إلكترونية يودي بحياة شاب أمريكي

الصحة

انفجار سيجارة إلكترونية يودي بحياة شاب أمريكي
Reuters DB/bem
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لقي شاب أمريكي مصرعه نتيجة انفجار سيجارة إلكترونية تسبب له بإصابات بالغة.

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وقع الحادث في مدينة فورت وورث التابعة لولاية تكساس الأمريكية، عندما حاول الشاب، البالغ من العمر 24 عاما، تدخين سيجارة إلكترونية داخل سيارته، فانفجرت السيجارة لتصيبه بحروق بالغة.

ونقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة بعد يومين، حيث أكد الأطباء أن سبب الوفاة هو المضاعفات الناجمة عن الحروق، والسكتة الدماغية التي أصيب بها على إثر الانفجار.

وأشارت التحقيقات إلى أن الانفجار كان سببه ثقب في هيكل السيجارة، تسبب بوصول الهواء إلى بطاريتها التي تحوي على الليثيوم القابل للاشتعال.

وهذه الحادثة هي الثانية من نوعها في الولايات المتحدة، فالعام الفائت لقي شاب أمريكي حتفه بسبب انفجار سيجارة إلكترونية كان يدخنها في غرفة نومه.

المصدر: لايف. رو

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