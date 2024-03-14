منتج غذائي يدمر جدران الأوعية الدموية

يتحدث الأطباء باستمرار عن مخاطر السكر الذي بالمناسبة يمدنا بالطاقة. ولكن الأطعمة الحلوة مختلفة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد السكر مخفيا في أطباق أخرى غير الأطباق الحلوة.





وتشير الدكتورة أولغا بوكيريا أخصائية أمراض القلب والأوعية الدموية إلى أن السكر موجود في الفواكه والثمار والخضار التي نأكلها، لذلك لا يمكن التخلي عن هذه الأطعمة.

إقرأ المزيد

ووفقا لها، السكر بكميات مرضية وخاصة السكر المكرر يؤدي إلى تطوير مجموعة من الأمراض الخطيرة بما فيها تلف الجدار الداخلي للأوعية الدموية. كما يربط الأطباء موت النهايات العصبية والأورام وأمراض المناعة الذاتية والسكري والسمنة بالاستهلاك المفرط لهذه الأطعمة. لذلك يجب استبعاد السكر المكرر الذي نضعه في الشاي والمخفي في المعجنات والفطائر والحلويات والمشروبات والصلصات والزبادي المحلى والعصائر.

أما بالنسبة للفواكه، فهي مفيدة جدا عند تناولها في شكلها الطبيعي. ولكن مع ذلك يجب الحذر من تناول عصيرها مثلا.

وتقول: "الفركتوز الموجود في بعض أنواع الفاكهة يسبب زيادة تكوين الغازات».

وتشير الطبيبة، إلى أن الإفراط في تناول الأفوكادو مثلا يمكن أن يسبب ألما في المعدة. لذلك يجب عدم التركيز على نصيحة المدونين أو خبراء التغذية من الإنترنت، ولكن على ردود الفعل الشخصية للجسم.

المصدر: rg.ru