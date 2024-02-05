الخصائص المفيدة لشاي أولونغ

يحتوي شاي أولونغ على مادة الكاتيكين التي تحرق الدهون وتساعد على إنقاص الوزن. وغالبا ما يخلط بينه وبين والشاي الأخضر بسبب لونه المشابه.

ووفقا للخبراء، شاي أولونغ مفيد لصحة الإنسان، حيث بالإضافة إلى مادة الكاتيكين يحتوي على مضادات الأكسدة والعفص (التانين) والمعادن والفيتامينات وله تأثير إيجابي في مزاج الإنسان. كما أنه يحسن حالة الأوعية الدموية ويخفض مستوى الكوليسترول في الدم ويمنع الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ويمنع الداء العظمي الغضروفي وتسوس السنان ويحافظ على صحة تجويف الفم.

إقرأ المزيد

ويستخدم هذا الشاي أيضا في تحفيز عمل الدماغ، كما يساعد على إفراز هرمون السعادة. أما مركبات البوليفينول الموجودة في شاي أولونغ فتحمي خلايا الجسم من الجذور الحرة المحفزة للأمراض. أما مادة التانين فتقلل من التهاب المعدة والأمعاء. وبالإضافة إلى ذلك يعمل على تطبيع مستوى ضغط الدم ويؤثر إيجابيا في حالة الجلد.

ولكن إلى جانب جميع الفوائد المذكورة لشاي أولونغ، له خصائص ضارة أيضا. فمثلا لا ينصح الأطفال والنساء الحوامل بشربه، كما يجب على من يعاني من الحساسية وأمراض مزمنة مثل فقر الدم تناوله بحذر. وإذا كان الشخص قد أصيب باحتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدماغية فمن الأفضل له تجنب تناول شاي أولونغ.

أما الشخص السليم فيمكنه تناول ثلاثة أكواب من هذا الشاي في اليوم.

المصدر: gazeta.ru