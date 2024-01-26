أنواع الشاي الحارقة للدهون

يعلم الكثيرون أن التخلص من الوزن الزائد مهمة معقدة. لذلك يستحيل إنقاص الوزن بمجرد البدء في شرب بعض المشروبات، حتى إذا كانت صحية للغاية.



ووفقا للدكتورة يكتيرينا كوزينا، خبيرة التغذية الروسية، من دون التغذية السليمة والنشاط البدني، فإن الشاي وحده لن يحل مشكلة الدهون الزائدة في البطن بشكل كامل. ولكن تناول بعض أنواع الشاي بصورة منتظمة مع نمط حياة ونظام غذائي صحي يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

وهناك ستة أنواع من الشاي تساعد على حرق الدهون:

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- شاي الزنجبيل. يتميز شاي الزنجبيل بخصائصه المضادة للالتهابات وقدرته على تحفيز عملية التمثيل الغذائي وإضافة ملعقة عسل صغيرة وعصير نصف ليمونة إلى هذا الشاي العطري في الصباح يساعد على تحسين عملية الهضم والتحكم في الشهية. يمكن شرب هذا المشروب باردا وساخنا. بالمناسبة، يسمي البعض هذا الشاي بـ "مشروب القوة" ويمكن شربه بدلا من القهوة، لأنه ينشط الجسم طوال اليوم.

- الشاي الأخضر- يعتبر الشاي الأخضر مصدرا لمضادات الأكسدة مثل إيبيغالوكاتشين، المعروف بخصائصه المفيدة من خلال التكيف الأيضي وزيادة المقاومة لأنواع الأكسجين التفاعلية. لذلك يمكن أن يساعد تناول هذا الشاي بصورة منتظمة على تنشيط وتحفيزعمليات التمثيل الغذائي في الجسم . بالإضافة إلى ذلك، الشاي الأخضر له تأثير خفيف مدر للبول أي يساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم. ولكن عند إضافة الحليب قليل الدسم إلى الشاي الأخضر، فإن التأثير المدر للبول يزداد.

- شاي بوير - ينتج هذا النوع من الشاي من مواد خام خاصة ويخضع لعملية تخمير محددة. ينشط هذا الشاي وظيفة الجهاز الهضمي ويؤثر إيجابيا في عملية التمثيل الغذائي ويساعد الجسم على التعامل مع الدهون المتراكمة في منطقة البطن. بالإضافة إلى ذلك يخفض مستوى الغلوكوز في الدم، ويكبح الشهية. وينصح الخبراء بتناول هذا الشاي دافئا قبل نصف ساعة من تناول وجبة الطعام والأفضل تناوله بدلا من وجبة العشاء.

- شاي النعناع - يحتوي شاي النعناع على مادة المنثول التي تحسن تدفق الصفراء، وبالتالي تعزز تحلل الدهون في الجسم. كما أنها تقلل من الانتفاخ لأنها تثبط عمليات التعفن والتخمر في الأمعاء. ويعتقد أن الاستهلاك المنتظم للشاي بالنعناع يمكن أن يساعد في تقليل الرغبة الشديدة في تناول الحلويات، وفي نفس الوقت يقلل الشهية بشكل كبير.

- شاي إكليل الجبل- يطلق البعض على إكليل الجبل اسم "عشبة حرق الدهون". يحتوي شاي إكليل الجبل على مواد نشطة بيولوجيا يمكنها تسريع عملية التمثيل الغذائي. كما أن له خصائص مدرة للبول ويستخدم أيضا لعلاج انتفاخ البطن. وينصح بشرب هذا المشروب في الصباح على معدة فارغة أو بعد كل وجبة.

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- شاي أولونغ - ويسمى هذا الشاي أيضا شاي اليشم لظله المذهل. يتكون أولونغ من الأوراق الكاملة المعالجة بإنزيمات اللاكتيك. هذا الأخير هو الذي يمنح الشاي الرقة والنكهة المميزة التي يحبها الكثيرون. يحتوي شاي أولونغ على مواد فعالة يمكن أن تساعد على تحسين وظائف الكبد وتسريع عملية التمثيل الغذائي. وينصح الخبراء بتخمير هذا الشاي في أوعية طينية أو خزفية، ما يحافظ على طعم المشروب. من الأفضل شرب الشاي في النصف الأول من اليوم وفي موعد لا يتجاوز ثلاث ساعات قبل موعد النوم.

المصدر: aif.ru