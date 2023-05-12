أول عملية ناجحة لزرع القلب تجرى في مستشفى "بوتكين" بموسكو

أجريت أول عملية جراحية ناجحة لزرع القلب في مستشفى "بوتكين" بموسكو حيث تمكّن الأطباء من إنقاذ حياة مريض.

وأجريت العملية الجراحية من قبل فريق كبير من المتخصصين، وهم جراحو القلب وجراحو القلب والأوعية الدموية وأخصائيو زراعة الأعضاء وأطباء التخدير والإنعاش والممرضات.

وتم الاتصال بقلب المتبرع في أقصر وقت ممكن، أي خلال 190 دقيقة.

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وكان الرجل البالغ من العمر 58 عاما يعاني من قصور مُزمن في القلب لم يستجب للعلاج، وعاش في خطر الموت المفاجئ. فتم نقله إلى المستشفى في سيارة إسعاف، وكانت العملية الجراحية الفرصة الوحيدة بالنسبة إليه.

وتجري الآن عملية تكييف جسم الرجل مع القلب الجديد، وما زال المريض تحت سيطرة خاصة من قبل أطباء القلب وأخصائيي المناعة.

يذكر أن أولى عمليات زراعة الأعضاء والأنسجة أجريت في مستشفى "بوتكين" عام 2018. وتجرى الآن هناك عمليات زرع الكلى والكبد والقرنية ونخاع العظام. وقد تم منذ ذلك الحين إجراء أكثر من 1000 عملية من هذا النوع.

وأصبحت مثل هذه العمليات الجراحية المعقّدة ممكنة ليس بفضل الكفاءة المهنية للعاملين في المجال الطبي فحسب، بل وبسبب إعادة تجهيز مستشفى "بوتكين" بالكامل. واشترى المستشفى في الأعوام الأخيرة الماضية، أكثر من 13000 قطعة من المعدات الطبية الحديثة، بما في ذلك منصات الجراحة والمناظير، وآلات دوران الدم الاصطناعي، والأدوات الجراحية الخاصة بإجراء عمليات القلب والأوعية الدموية.

المصدر: نوفوستي