طبيب قلب يوضح أسباب الألم في القلب بعد الانفعالات

أوضح البروفيسور يوري بيلينكوف أخصائي أمراض القلب عضو أكاديمية العلوم الروسية ما هو "الألم غير القلبي".

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ويشير الأكاديمي في برنامج تلفزيوني إلى أن الشعور بالألم في منطقة القلب هو علامة تشير إلى الإصابة بعصاب قلبي. ويظهر هذا الألم كما لو أنه في القلب، مع أنه غير مرتبط بأمراض القلب العضوية. يظهر الألم كقاعدة على شكل وخزات ولفترة طويلة غير مرتبط بالنشاط البدني. ومن أعراض هذا المرض أيضا: الأرق، ارتفاع مستوى ضغط الدم، زيادة الاستثارة العصبية.

ويضيف البروفيسور موضحا، يساعد التدليك والحمام الدافئ والاستماع إلى موسيقى هادئة على الوقاية من هذا المرض.

ويشير الطبيب إلى أن الشعور بنقص الهواء يمكن أن يكون من اعراض القلق والتوتر النفسي، حيث أن الأشخاص الذين يعانون من الوزن الزائد والسمنة يشعرون أكثر من غيرهم بنقص الهواء. لذلك يوصي بضرورة ممارسة الرياضة والنشاط البدني للتخلص من 1.5-2 كيلوغرام من وزنهم في الشهر.

المصدر: فيستي. رو