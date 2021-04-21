الكشف عن فوائد صحية مرتبطة بنوع من الشاي العشبي "مدعومة بالأدلة"!

رُبط شاي Rooibos، المعروف أيضا باسم الشاي الأحمر أو شاي الشجيرات الحمراء، بمجموعة من الفوائد الصحية.

ويقترح الباحثون أن شرب شاي الأعشاب يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة.

ويُصنع شاي Rooibos باستخدام أوراق شجيرة تسمى Aspalathus linearis، والتي تزرع عادة على الساحل الغربي لجنوب إفريقيا. والشاي العشبي مليء بالخصائص التي يعتقد الباحثون أنها يمكن أن تعزز دفاعات الجسم ضد أمراض القلب والسرطان. وتم إدراج أدلة على الفوائد الصحية في مراجعة أجرتها جمعية السرطان الخيرية في جنوب إفريقيا.

وجاء في المراجعة: "يحتوي شاي Rooibos على مستويات عالية للغاية من مضادات الأكسدة - وهي مواد قوية تحارب الجذور الحرة في مجرى الدم وتحافظ على صحة الجسم وقوته".

وتُعرف الجذور الحرة بأنها ذرات غير مستقرة يمكنها أن تدمر الخلايا وتسبب المرض والشيخوخة. ورُبطت بمجموعة واسعة من الأمراض المزمنة، مثل السرطان والسكري.

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وعلاوة على ذلك، أظهرت الأبحاث أن ستة أكواب من شاي Rooibos يوميا، تزيد من الغلوتاثيون المضاد للأكسدة. ويلعب الغلوتاثيون دورا وقائيا ضد تطور السرطان.

كما ثبت أن شاي Rooibos يخفف من ارتفاع ضغط الدم لدى بعض الحالات.

وتشير الأبحاث إلى أن شرب المريمية (الميرمية) يبدو أنه يثبط الإنزيم المحول للأنجيوتنسين (ACE)، والذي يتسبب في انقباض الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

كما أن المحتوى العالي من الفلافونول في شاي Rooibos يدعم أيضا نظام القلب والأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، فضلا عن تأثيره الإيجابي على دهون الدم، بما في ذلك الكوليسترول.

ووجد باحثون سويديون أنه بعد 30 و60 دقيقة من شرب 400 مل من Rooibos، تم تثبيط نشاط ACE بشكل كبير.

ولم يتمكن فريق البحث من إثبات التأثير نفسه مع الشاي الأخضر والشاي الأسود في مجموعة من 17 متطوعا يتمتعون بصحة جيدة شاركوا في الدراسة.

ولتعظيم الفوائد الصحية لشرب شاي Rooibos، من الضروري اتباع أسلوب حياة صحي.

ويعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن جزءا مهما من الحفاظ على صحة جيدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بأفضل ما لديك. وهذا يعني تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة بالنسب الصحيحة، واستهلاك الكمية المناسبة من الطعام والشراب، والحفاظ على وزن صحي للجسم، وفقا لـNHS.

ويوضح دليل Eatwell أنه للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب على الناس ما يلي:

• تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم.

• جعل الوجبات تعتمد على الأطعمة النشوية الغنية بالألياف مثل البطاطس أو الخبز أو الأرز أو المعكرونة، وتناول بعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان (مثل مشروبات الصويا).

• تناول بعض البقوليات والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى.

• اختيار الزيوت غير المشبعة والأطعمة القابلة للدهن وتناولها بكميات قليلة.

• شرب الكثير من السوائل (على الأقل ستة إلى ثمانية أكواب في اليوم).

المصدر: إكسبريس