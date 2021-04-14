"منها الوقاية من السرطان" .. سرد الفوائد المحتملة للشاي الأخضر المدعومة بالأدلة!

يُعرف الشاي الأخضر بأنه مرتبط بعدد كبير من الفوائد الصحية، ويعد من أشهر المشروبات التي تُستهلك في جميع أنحاء العالم، كما أن عادة شرب الشاي تتشابك مع العديد من التقاليد والعادات.

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من الشاي المستخرجة من نبات "كاميليا سينينسيس": أخضر وأسود وأولونغ. ومن بينها، لوحظت الآثار الأكثر فائدة على صحة الإنسان مع استهلاك الشاي الأخضر.

وهناك العديد من المركبات الموجودة في الشاي الأخضر، والتي ثبت أنها تمنح فوائد صحية كبيرة.

وتقدم مراجعة الأدبيات المنشورة في مجلة الطب الصيني، نظرة عامة على هذه الفوائد الصحية.

ووفقا للمراجعة، تُعزا تأثيرات الشاي الأخضر المعززة للصحة بشكل أساسي إلى محتواه من مادة البوليفينول، وهي مركبات موجودة في النباتات، وأكثرها وفرة في الشاي الأخضر هما الفلافونويد والفلافونول.

وتُظهر الدراسات التي أجريت باستخدام نماذج حيوانية، أن فلافونول الشاي الأخضر، المعروف أيضا باسم بمضادات الأكسدة، يوفر بعض الحماية ضد الأمراض التنكسية.

وتشير الدراسات إلى أن بوليفينول الشاي الأخضر قد يقي من مرض باركنسون والزهايمر وأمراض التنكس العصبي الأخرى.

وعلاوة على ذلك، رُبط استهلاك الشاي الأخضر أيضا بالوقاية من العديد من أنواع السرطان، وتشمل:

• الرئة.

• القولون.

• المريء.

• الفم.

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• المعدة.

• الأمعاء الدقيقة.

• الكلى.

• البنكرياس.

• غدد الثدي.

كما ثبت أن الشاي الأخضر يعزز دفاعات الجسم ضد أمراض القلب، عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع.

وتشير بعض الدراسات التي أجريت على الحيوانات أيضا إلى أن الشاي الأخضر قد يحمي من الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق خفض مستويات السكر في الدم ووزن الجسم، وفقا للمراجعة.

نصائح عامة لتعزيز صحتك

لتعظيم الفوائد الصحية لشرب الشاي الأخضر، يجب أن تلتزم بنمط حياة صحي.

ويعد تناول نظام غذائي صحي ومتوازن جزءا مهما من الحفاظ على صحة جيدة، ويمكن أن يساعدك على الشعور بأفضل ما لديك.

يوضح دليل Eatwell أنه للحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن، يجب على الناس محاولة:

• تناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات كل يوم.

• تناول بعض بدائل الألبان أو منتجات الألبان (مثل مشروبات الصويا).

• تناول بعض البقوليات والبقول والأسماك والبيض واللحوم والبروتينات الأخرى.

• اختيار الزيوت غير المشبعة والأطعمة القابلة للدهن وتناولها بكميات قليلة.

• اشرب الكثير من السوائل (على الأقل ستة إلى ثمانية أكواب في اليوم).

وبالإضافة إلى الأكل الصحي، يجب عليك أيضا ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

المصدر: إكسبريس