مليون متابع "يُدخلون تيك توكر" عربياً إلى السجن (فيديو)

أعلنت السلطات الجزائرية القبض على "تيك توكر" شهير لطريقة احتفاله ببلوغ صفحته على تطبيق "التيك توك" المليون متابع.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل، احتفل "التيك توكر" المعروف باسم "رؤوف لايف" بطريقة غريبة، حيث قام بصف سيارته وسط الطريق، ورسم عدد متابعيه بموقد في الشارع (1 مليون)، وأشعل النار فيه.

وأعرب العديد من النشطاء على مواقع التواصل عن انتقادهم لهذا التصرف، مستنكرين تخريبه لأملاك عمومية، فضلا عن ركنه سيارته وسط الشارع مخالفا بذلك قانون المرور.

وأعلن الدرك الجزائري توقيف صاحب الفيديو، مؤكدا أن ما قام به "رؤوف لايف" سبب خطرا عليه وعلى مستعملي الطريق، بالإضافة إلى عرقلة وغلق الطريق وتصوير هذه المشاهد ونشرها قصد التباهي بها.

ورؤوف ينشر على صفحته فيديوهات ساخرة، وأغاني ومقالب للمتابعين وغير ذلك، وهو المحتوى الذي لقي انتقادات كثيرة من طرف المتابعين على اعتبار أنه "غير مفيد".

المصدر: RT