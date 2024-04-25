"سين وجيم الجنسانية".. كتاب يثير ضجة في تونس بسبب أسئلة عن المثلية

أثار كتاب عن "التربية الجنسية" للأطفال في جناح منظمة الأمم المتحدة بمعرض تونس الدولي للكتاب، ضجة واسعة حول ما احتواه من إيحاءات عن "المثلية الجنسية".

ويحمل الكتاب عنوان "سين وجيم الجنسانية"، وهو مكتوب باللهجة العامية التونسية بهدف شرح وتبسيط المعلومات المتعلقة بالتربية الجنسية للأطفال.

وتم توزيع الكتاب بشكل مجاني في جناح الأمم المتحدة في المعرض الدولي للكتاب في دورته 38، وهو من إعداد الجمعية التونسية للصحة الإنجابة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في تونس.

والكتاب عبارة عن خمسة كراسات مخصصة للأولياء تحتوي على أكثر الأسئلة حول التربية الجنسية تداولا بين الأطفال والمراهقات والمراهقين والأجوبة المناسبة لها وذلك من من عدة زوايا نفسية وعلمية ودينية واجتماعية وحقوقية.

وقد احتوى الكتاب على بعض الأسئلة التي أثارت حفيظة المجتمع التونسي، من قبيل: "هل يمكن لرجلين أو امرأتين أن يتزوجوا؟، لماذا لا يستطيعون الزواج؟".

🟠صندوق الأمم المتحدة للسكان والجمعية التونسية للصحة الإنجابية يستدعاوكم للمشاركة في " ركن الأولياء : سين وجيم الجنسانية "

نهار الأربعاء 24 أفريل 2024 من 10 متع الصباح لـلــ 12 في جناح الأمم المتحدة بمعرض تونس الدولي للكتاب

كونوا في الموعد !#50èmeAnniversaire#UNFPA_Tunisiapic.twitter.com/w5iV3zUflH — UNFPA Tunisia صندوق الأمم المتحدة للسكان- تونس (@UNFPATunisie) April 23, 2024

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وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الناس" عبر إذاعة "موزاييك إف إم"، صرح مدير معرض تونس الدولي للكتاب محمد صالح القادري أنه جرت العادة أن تقوم المنظمات الدولية وخاصة الحكومية بالتعريف بأهدافها وأنشطتها ليمنحها المعرض مساحة للتعريف ببرامجها ومشاريعها، إلأ أنه تبين أنه في جناح الأمم المتحدة تواجد الكُتيّب الذي كان الهدف منه التطرق لموضوع حساس لتهيئة الطفل لحماية نفسه من بعض الممارسات المسكوت عنها، وفقا لأهداف الأمم المتحدة، وربما تكسبه نوعا من الثقافة في مجال التربية الجنسية".

مضيفا: "عندما علمنا بوجود هذا الكتيّب قمنا بسحبه من المعرض باعتبار هذا النوع من الكتب تطرح إشكالا، كما أن هذا المحتوى لا يتماشى مع المرجعيات والثوابت المجتمعية".

وأضاف أن لجنة الفرز التابعة للمعرض لم تكن على علم بمختلف العناوين المعروضة في جناح المنظمة، مشيرا إلى أن المنظمة لم تقدم قائمة بالمنشورات التي ستعرضها خلال المعرض الدولي للكتاب، حيث أنها أفادت بأن هدف مشاركتها هذا العام سيركز على أهداف التنمية المستدامة، ولم يكن واردا وجود مثل هذا الكتاب.

المصدر: RT + موزاييك إف إم