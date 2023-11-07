مالكة "هدى بيوتي" تتبرع بمليون دولار للمنظمات الإنسانية في غزة

أعلنت هدى قطان، سيدة الأعمال الأمريكية - عراقية الأصل، ومؤسسة العلامة التجارية العالمية الشهيرة "هدى بيوتي"، التبرع بقيمة مليون دولار أمريكي كمساعدات لغزة.

وفي منشور لها شاركته قطان عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام" الذي يتابعه 3.4 مليون شخص، وحساب علامتها التجارية لمستحضرات التجميل، والذي يتابعه 53.8 مليون شخص، بعنوان "أنقذوا غزة"، كتبت: لقد مر شهر على المعاناة الهائلة في غزة، ولسوء الحظ فإن الأمور تزداد سوءا. من المهم أن نقف دائما إلى جانب المضطهدين وأن نستخدم منصاتنا لتسليط الضوء على أي ظلم. لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونتظاهر بأن هذا لا يحدث".

وأضافت: "ستقوم علامتنا التجارية هدى بيوتي، بما في ذلك هدى بيوتي وكايالي وويشفول، بالتبرع بمبلغ مليون دولار للمنظمات الإنسانية في غزة".

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وأشارت أخيرا: "هذا فقط بفضلكم تمكنا من تقديم هذا التبرع، لذا أشكركم على دعمكم. معا، يمكننا إحداث تغيير".

ومنذ بداية الأحداث بين إسرائيل وحماس، سخرت قطان منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي لدعم الفلسطينيين وسكان قطاع غزة والدعوة إلى وقف إطلاق النار.

وسبق أن أعلنت قطان عن دعمها لفلسطين وأثارت موجة غضب واسعة في صفوف متابعيها الإسرائيليين الذي دعوا إلى مقاطعة منتجاتها. وكرد فعل على حملة المقاطعة هذه، قالت قطان: "لا أريد أموالا ملطخة بالدماء".

المصدر: RT