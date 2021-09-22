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روسيا تستضيف بطولة العالم العسكرية للملاكمة

الرياضة

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تستضيف روسيا لأول مرة بطولة العالم العسكرية للملاكمة في نسختها 58.. ويتنافس في البطولة أكثر من 230 ملاكما عسكريا من ستٍ وثلاثين دولة، بينها دولٌ عربية.

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