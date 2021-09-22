روسيا تستضيف بطولة العالم العسكرية للملاكمة

تستضيف روسيا لأول مرة بطولة العالم العسكرية للملاكمة في نسختها 58.. ويتنافس في البطولة أكثر من 230 ملاكما عسكريا من ستٍ وثلاثين دولة، بينها دولٌ عربية.

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