بعد هجوم حاد عليه.. مطرب المهرجانات حمو بيكا يعلق على إلغاء حفله بالأقصر

رد مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا على هجوم شباب الأقصر عليه على مواقع التواصل بعد إعلانه إحياء حفل في تلك المنطقة.

وفي تصريح لموقع "القاهرة 24"، قال حمو بيكا: "أنا بحب أهل الأقصر والصعيد، وأحب أقدم حفلة هناك، ولكن فسخت تعاقد الحفلة من قبل رمضان بسبب سوء التنظيم، وازاي الحلقة مش مباعة و70% من التذاكر مباعة؟"

ويأتي ذلك عقب انتشار "هاشتاغ": "لا يشرفها حضورك"، الذي أطلقه نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لإحياء هذا الحفل في مدينة الأقصر، وجاءت بعض التعليقات كالآتي: "حفلة حمو بيكا استهتار وفلوسها أولى بيها الناس، مش أي فنان يقف على أرض الحضارة والرقي والذوق الرفيع للفن، الأقصر لا يشرفها حضورك، الـ300 جنيه اللي هتدفعهم ثمن تذكرة حفل حمو بيكا يُفضل إنك تديها للفقراء والأيتام أحسن".

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وتعد هذه أولى حفلات حمو بيكا في الأقصر، ولكن الجمهور رفض استقباله، ويأتي ذلك، بعد أن أعلن حمو بيكا عن إقامة أولى حفلاته بمدينة الأقصر ثالث أيام العيد، حيث ظهر بيكا في فيديو مصور سابقا وهو يقول: "كل أهلي وإخوتي في الأقصر انتظروني لأول مرة في الأقصر ثالث أيام العيد في أقوى حفلة، بأمر الله تكون حفلة جميلة هنغني ونتبسط مع بعض ولكل أهل الأقصر بحبكم كلكم".

المصدر: "القاهرة 24"