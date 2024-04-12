مصر.. الفنانة أيتن عامر ترد على انتقادات لمسلسل خليجي شاركت فيه وأثار ضجة كبيرة (فيديو)

ردت الفنانة المصرية الشهيرة أيتن عامر على الانتقادات التي واجهتها بسبب دورها في المسلسل الخليجي "زوجة واحدة لا تكفي" الذي أثار غضب الجمهور، وعرض بموسم دراما رمضان 2024.

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وفي مقطع فيديو، ظهرت أيتن عامر وهي ترد على سؤال وجه إليها من قبل أحد متابعيها جاء فيه: "ليه مُصرين تظهروا الشعب المصري كله شارع الهرم؟" على حد وصفه.

وأوضحت الفنانة أيتن عامر قائلة: "أنا عايزة أرد عليك بحاجة بسيطة جدا، انتوا بتقولولي انتي رقصتي في مشهد في رمضان، وكنت لابسة بنطلون وتيشرت طويل ورابطة حاجة على وسطي.. فيه ناس كانوا بيرقصوا في مسلسلات مصرية، أنتوا مهجمتهمش ولأنهم زملاء أنا مش هقدر أهاجمهم برضو".

وأضافت: "كانوا لابسين لبس من وجهة نظري أنه أوفر (أكثر) عن اللي كنت عملاه.. احنا كنا عملينه بشكل كوميدي، بنرقص فوق السطوح، ومدرسة وزملائها مدرسات مبيعرفوش يرقصوا، هي بتعلمهم الرقص"، مردفة: "إحنا عندنا نماذج مصرية للسيدات المصريات أسوأ وأوحش بكتير من النموذج اللي أنا قدمته في المسلسل الخليجي، مشكلة إن أنا قدمت المشهد ده في مسلسل خليجي، يعني الخلايجة مبيتفرجوش على المسلسلات المصرية اللي بنطلع فيها الستات أوحش من "كاميليا" بكتير".

واستطردت: "يعني الوطن العربي كله مبيتفرجش على مسلسلاتنا المصرية اللي بنطلع فيها السيدات بصورة أسوأ بكتير وانتوا عارفين أنا بتكلم على أنهي مسلسلات، زعلانين ليه أني طلعت أمثل في مسلسل بطولة الوطن العربي كله.. إيه النموذج اللي أنا قدمته وحش عن الست؟ إن هي متجوزة راجل متجوز تلاتة، هي دي أنا معملتهاش في الزوجة الرابعة، معملتهاش في الزوجة التانية، قبلنا معملوهاش 5 آلاف مرة زي الحاج متولي؟ وكذا مسلسل تاني لمصطفى شعبان، اشمعنا أنا دوري اللي أساء للمرأة المصرية؟"

جدير بالذكر أن مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" تدور أحداثه في إطار درامي حول "رشيد" الذي يعيش مع زوجته "هيلة" وبناتهما الثلاث حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص "رشيد" لم يكن أحد يتوقعها.

شارك في بطولته هدى حسين، وسحر حسين، وماجد المصري، وفاطمة الصفي، وأحمد إيراج، ومن تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج علي العلي.

وبعد أن أثار المسلسل جدلا كبيرا في الكويت، أعلنت وزارة الإعلام "إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت".

وأوضح الوكيل المساعد للصحافة بالتكليف بوزارة الإعلام الكويتية أن "دور وزارة الإعلام الحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع الكويتي وإبراز صورته الحقيقية وتمسكه بالقيم والأخلاق"، مردفا: "لن نسمح لمن يشارك في أعمال فنية خارج دولة الكويت فيها إساءة للمجتمع الكويتي أن يقوم بتقديم أعمال فنية داخل الكويت".

ويأتي هذا القرار بعد انتقادات كبيرة داخل الكويت، ومطالبات بإيقاف المسلسل الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، معتبرين أنه يمس بقيم المجتمع الكويتي وذلك لتناوله قضايا حساسة تمس جوانب من الحياة الزوجية والعلاقات الأسرية.

ويتطرق المسلسل لمواضيع متعلقة بالعلاقات الزوجية والعائلية مع التركيز على بعض القضايا، مثل الخيانة الزوجية والعلاقات الاجتماعية المعقدة في المجتمع الكويتي.

المصدر: RT