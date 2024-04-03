أفلام عربية تشارك في مهرجان موسكو السينمائي الدولي

تشارك أفلام متنوعة من روسيا ومصر وعدة دول أخرى في مهرجان "بريكس" الذي سيعقد هذا العام في إطار الدورة الـ 46 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي.

وحول الموضوع قال رئيس لجنة اختيار الأفلام في مهرجان موسكو السينمائي الدولي، إيفان كودريافتسيف:"ستعرض ثمانية أفلام من روسيا والصين والهند ومصر وإيران وجنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية والبرازيل في مهرجان "بريكس" الذي ستقام فعالياته في إطار الدورة الـ 46 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي".

ومن بين الأفلام المعروضة فيلم "الغير طبيعي" للمخرج إيليا مالانين (روسيا)، "خطوة إلى الحلم: مرة واحدة وإلى الأبد" للمخرج دونغ تشنغ بينغ (الصين)، "بعد المغادرة" للمخرج رضا نياتي (إيران)، "البدائي" للمخرج أميتاب شاترجي (الهند)، "ثواني" إخراج لايز كون (جنوب أفريقيا)، "هجان" إخراج أبو بكر شوقي (السعودية ومصر)، "جحر الفئران" إخراج محمد السمان (مصر)، و"بوريزا" للمخرج ريناتو باربيري (البرازيل).

وسيتم تقييم الأعمال من قبل صانعي الأفلام من الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا والصين وجنوب إفريقيا، ويترأس لجنة التحكيم المخرج والمنتج الروسي أليكسي بيمانوف.

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أما فيلم "حجر الفئران" الذي سيشارك في المهرجان فهو من تأليف وإخراج محمد السمان، وبطولة كلا من رنا خطاب، محمد يوركا، حنان حلمي، سارة البنا، هبة جمال، دينا محمد، مارتينا رؤوف، سمر صبري، هنادي محمد، شيرين محمد، فاطمة حسن، كمال الإسناوي، محمد الغزالي، وكان هذا الفيلم قد شارك في مهرجان عمان السينمائي الدولي بدورته الرابعة وفي مهرجان أسوان لسينما المرأة في الدورة السابعة التي أقيمت العام الماضي.

وتقام فعاليات مهرجان موسكو السينمائي الدولي هذا العام في العاصمة موسكو في الفترة ما بين 19 و26 أبريل الجاري.

المصدر: تاس+وكالات