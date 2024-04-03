تشيخوف يحضر بقوة في فعالية "تونس مسارح العالم"

أشارت مؤسسة "البيت الروسي" في تونس إلى حضور أعمال الكاتب الروسي أنطون تشيخوف في فعاليات "تونس مسارح العالم" الثقافية من خلال عرض مسرحي مميز.

وقالت المؤسسة في صفحتها على تليغرام:"في الـ 29 من مارس الماضي، وفي إطار فعالية (تونس مسارح العالم) الثقافية، عرضت على مسرح Salle 4ème Art مسرحية (حادثة على الطريق السريع) المستوحاة من أعمال الكاتب القصصي الروسي أنطون تشيخوف".

وأضافت:"حضر العرض في ذلك المساء 360 ضيفا ومفترجا، وكانت القاعة ممتلئة، وأسعد الحاضرون بالأداء ومهارة الممثلين، ووأعربوا عن إعجابهم بالتصفيق الشديد للمثلين".

وأشارت المؤسسة إلى أنه وبعد أن زارت عدة فرق مسرحية من موسكو وبطرسبورغ تونس العام الماضي، وشاركت في فعاليات "أيام قرطاج المسرحية"، حضر مسرح دميتروف "العش الكبير" هذا العام ليشارك في فعالية "تونس مسارح العالم" وأمتع الجمهور بعرض مستوحى من قصص تشيخوف، يحكي قصة لقاء جرى بالصدفة على الطريق، وتطور بشكل غير متوقع إلى نمط معقد من العلاقات الإنسانية المتناقضة، الأمر الذي حرّض مشاعر حاضري العرض.

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وأعربت المؤسسة عن خالص امتنانها لمسرح دميتروف للدراما "العش الكبير" الذي قدم هذا العرض، ولإدارة مدينة دميتروف الروسية لاستجابتها على اقتراح أن يقوم المسرح بجولة فنية في تونس، كما شكرت منظمي فعالية "تونس مسارح العالم" وجميع المشاركين فيها والمدير العام للمسرح الوطني التونسي معز المرابط على إتاحة الفرصة للفنانين الروس للمشاركة بهذه الفعالية.

المصدر: مؤسسة "البيت الروسي" في تونس