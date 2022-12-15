موسكو تحتضن مهرجان عيد الميلاد الـ13 للموسيقى الكنسية

ستقيم الدار الدولية للموسيقى في موسكو مهرجان عيد الميلاد الثالث عشر للموسيقى الكنسية المقدسة في الفترة من 14 إلى 22 يناير المقبل.

وقالت الخدمة الصحفية لدار الموسيقى الأربعاء 14 ديسمبر إن المهرجان سيعرض على المستمعين مؤلفات موسيقية من عصر الكلاسيك والباروكو إلى القرن العشرين ضمنا، فضلا عن أعمال للمؤلفين الموسيقيين المعاصرين.

ويشار إلى أن المهرجان يقام بدعم من إدارة الثقافة في بلدية موسكو.

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ويتضمن برنامج المهرجان 5 أقسام سيتم في إطارها أداء مؤلفات موسيقية مقدسة تعود إلى قرون وأنماط مختلفة.

وسيشارك في الحفل الذي يفتتح المهرجان يوم 14 يناير الأوركسترا الوطنية الفيلهارمونية، والجوقة الأكاديمية الكبرى"أساتذة الغناء الكورالي"، وجوقة كونسرفتوار موسكو، بالإضافة إلى الفنانين ناديجدا جوليتسكايا وبولينا شامايفا وإيجور موروزوف وإيجور بودوبليلوف. وسيتولى قيادة الأوركسترا كل من ليف كونتوروفيتش وأرسنتي تكاتشينكو. وسيختتم المهرجان في 22 يناير المقبل بإقامة حفل موسيقي تقليدي بمشاركة قائد الأوركسترا الروسي المعروف فلاديمير سبيفاكوف، ومعه الأوركسترا الوطنية الفيلهارمونية الروسية، والجوقة الأكاديمية الكبرى" أساتذة الغناء الكورالي ومغنّو الأوبرا المشهورون: السوبرانو ليليت دافتيان، الميزو سوبرانو آنا يوركوس، التينور ياروسلاف أبايموف..

يعد مهرجان عيد الميلاد في موسكو للموسيقى المقدسة أحد المشاريع الرئيسية لدار الموسيقى. وكل عام، تقدم دار الموسيقى للمستمعين روائع الثقافة الموسيقية المسيحية الأرثوذكسية من مختلف العصور، وأداء أفضل الفنانين والجوقات من جميع أنحاء العالم.

المصدر: تاس