مجلس الدوما يعلن عن إنشاء "جبهة ثقافية"

أعلن نائب مجلس الدوما الروسي نيقولاي بورلييف من حزب "روسيا العادلة – من أجل الحقيقة" عن إنشاء "جبهة ثقافية" في روسيا لحشد المبدعين في المجال الثقافي والفني.

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وقال بورلييف: "من الضروري حشد وتوحيد الشخصيات الثقافية والفنية، لذلك فقد تم اتخاذ قرار بإنشاء حركة عامة غير حزبية في بلادنا تحمل اسم (الجبهة الثقافية لروسيا)". وجاء ذلك خلال مائدة مستديرة بعنوان "تضامن الثقافة من أجل نصرنا. القضايا الحيوية لإنشاء جبهة ثقافية موحدة لروسيا.

وتتعرض روسيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا لحملة إعلامية وثقافية وفنية ضارية، تمثلت على مستوى الثقافة والفنون في منع عدد كبير من الفنانين في قطاعات مختلفة من فنون الأداء من الصعود على خشبات المسارح حول العالم، ووقف آخرين عن وظائفهم في الغرب، بل وتطرق الأمر لمنع عزف مؤلفين روس مثل تشايكوفسكي، ومنع تدريس كتاب مثل ديستويفسكي، علاوة على تفكيك نصب تذكارية لمؤلفين وكتاب ومفكرين ومؤرخين روس في عدد من المدن الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي