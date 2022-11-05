نيبينزيا: روسيا تتعرض لضغط إعلامي كبير

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن روسيا الاتحادية تتعرض لضغط إعلامي كبير يتعلق بالدرجة الأولى بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وذكر نيبينزيا، في كلمة ألقاها على هامش الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية والمعلوماتية وتقديم الفيلم الوثائقي لشبكة RT "المراسلون العسكريون"، أن روسيا تنفذ العملية العسكرية الخاصة وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة ودفاعا عن المبدأ الأساسي للقانون الدولي بشأن حق الشعوب في تحديد المصير.

ونوه الدبلوماسي الروسي، بأن الضغط المعلوماتي الذي تتعرض له روسيا بشكل منهجي، يتسم في المقام الأول بعدد كبير من "التزييف" حول أنشطة الجيش الروسي، وكذلك حول أهداف ومهمات ودوافع العملية العسكرية الخاصة.

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وأشار نيبينزيا إلى أن السوق الإعلامية الغربية بالذات تنظم وتنتج وتروج وتستهلك مثل هذه المعلومات المضللة. وقال: "ليس سرا أن الغرب يشن حربا إعلامية حقيقية علينا".

وأضاف: "على خلفية ذلك، ليس هناك شك في الحاجة إلى وصول واسع إلى البيانات المباشرة الموثوقة والتي تم التحقق منها. وعندما نتحدث عن مناطق الحرب، فإن مصدر المعلومات هذا هو بلا شك المراسلون الحربيون".

المصدر: البعثة الدائمة لروسيا لدى الأمم المتحدة