الهريسة التونسية على قائمة التراث العالمي غير المادي لـ"اليونيسكو"

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونيسكو" الهريسة التونسية على قائمة التراث العالمي غير المادي.

ونشرت اليونيسكو تغريدة تعلن فيها عن ضم "الهريسة: المعارف والمهارات والممارسات المطبخيّة والاجتماعية" على قائمة التراث اللامادي.

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إدراج عنصر جديد في قائمة اليونسكو للـ #التراث_الثقافي_غير_المادي: الهريسة، المعارف والمهارات وممارسات الطهي والممارسات الاجتماعية



تهانينا #تونس 👏! 🇹🇳



ℹ️ https://t.co/4OfYdtakj6#التراث_الحيpic.twitter.com/E3Ss9yP525 — اليونسكو (@UNESCOarabic) December 1, 2022

وجاء الإعلان خلال الاجتماع الـ 17 للجنة المعنية بهذه المنظمة، والذي افتتح يوم الاثنين بالعاصمة المغربية الرباط.

ويتم إعداد الهريسة من الفلفل الذي يجفف في الشمس وتضاف إليه البهارات وزيت الزيتون الذي يحفظه ويخفض من حدة حرقته، وهي تقدم مع كل الاطباق التونسية تقريبا.

وحسب وثيقة التعريف التي نشرتها المنظمة فإن "الهريسة تعتبر عنصر هويّة لتراث الطهي الوطني، وعاملا من عوامل التماسك الاجتماعي"، وتعتبر "عنصرا موحدا لبلد بأكمله".

ويزرع الفلفل، المكوّن الأساسي للهريسة، في مناطق عديدة في تونس منها القيروان وسيدي بوزيد (وسط) وبالخصوص في منطقة "الوطن القبلي" (شرق).

وتعد التونسيات أنواعا عدّة من الهريسة منها "هريسة عربي" و"هريسة دياري" و"هريسة مْـفَـوّرة" وغيرها.

وتمثل صناعة الهريسة مصدر رزق للعديد من النساء في المناطق الريفية في تونس.

المصدر: وكالات + "تويتر"