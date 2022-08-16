افتتاح مهرجان "الأعجوبة الروسية " الموسيقي الدولي في بطرسبورغ

افتتح الاثنين 15 أغسطس في بطرسبورغ مهرجان "الأعجوبة الروسية" الدولي لـ"بالالاكا"، بصفتها آلة موسيقية شعبية ثلاثية الأوتار.

وتعد بطرسبورغ موطنا لبلالايكا حيث جعلها الموسيقي الروسي الموهوب، فاسيلي أندرييف، في مطلع القرن الماضي جزءا لا يتجزأ من أوركسترا الآلات الموسيقية الوترية.

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وغزت بالالايكا بعد ذلك العالم باسره وهناك عدد كبير من الفرق الموسيقية في كل من اليابان والولايات المتحدة والسويد حيث يعزف الموسيقيون على تلك الآلة الموسيقية الروسية العجيبة.

وقال المشارك في المهرجان ومدير فرقة "تيريم كوارتيت" الموسيقية الروسية الفنان، أندريه قسطنطينوف، في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن العقوبات الغربية منعت الموسيقيين الغربيين من وصول روسيا والمشاركة في مهرجان "الأعجوبة الروسية" لبلالايكا. لكن المهرجان احتفاظ بوضعه القانوني الدولي بفضل مشاركة الفرق الشعبية من بيلاروس (فرقة "Crescendo" وثنائي الشقيقين مونين من مدينة بريست البيلاروسية) وطلاب المدرسة الموسيقية السادسة من مدينة دونيتسك.

أما روسيا فتمثلها، إلى جانب فرقة "تيريم كوارتيت" الموسيقية، فرقة "موروشكا" للغناء والرقص، فرقة "بيسكويت"، الأوركسترا الحكومية للآلات الموسيقية الروسية الشعبية " ميتيليتسا" وغيرها.

وسيختتم المهرجان بإقامة حفل موسيقي كبير بمشاركة كل الفرق الموسيقية في متنزه "ألكسندروفسكي" ببطرسبورغ.

يذكر أن مهرجان بالالايكا الدولي يقام بدعم من إدارة الثقافة في حكومة بطرسبورغ.

المصدر: تاس