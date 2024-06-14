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لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيرته المكسيكية

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لافروف يبحث الوضع في أوكرانيا مع نظيرته المكسيكية
mid.ru
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بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيرته المكسيكية أليسيا بارسينا الوضع في أوكرانيا وغير ذلك من القضايا الدولية.

وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها، صادر في أعقاب الاتصال الهاتفي بين الوزيرين، يوم الجمعة، إلى أنهما بحثا "المسائل الآنية للعلاقات الروسية المكسيكية والقضايا الدولية والإقليمية الملحة، بما في ذلك الوضع في أوكرانيا".

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وهنأ لافروف نظيرته المكسيكية على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت في المكسيك يوم 2 يونيو.

يذكر أن الانتخابات المكسيكية الأخيرة شهدت أول فوز للمرأة في انتخابات الرئاسة في تاريخ البلاد، حيث حصلت اليسارية كلاوديا شينباوم على نحو 60% من أصوات الناخبين، ومن المقرر أن تتولى منصبها رسميا في 1 أكتوبر المقبل.

المصدر: RT

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