افتتاح المهرجان الدولي للأفلام الوثائقية في موسكو

افتتح الاثنين 15 أغسطس في موسكو مهرجان "دوكر" السينمائي الدولي للأفلام الوثائقية.

وتشارك فيه 65 فيلما تمثل 25 بلدا، وتستمر أعمال المهرجان لغاية 24 أغسطس. وقد ضم البرنامج الرئيسي للمهرجان الأفلام الوثائقية من النمسا، بريطانيا، إيطاليا، الصين، المكسيك، هولندا بيرو البرتغال، روسيا وفرنسا.

ويقام مهرجان الأفلام الوثائقية في دار السينما "أكتوبر" بموسكو للمرة الثانية وذلك بدعم من شبكة "كارو. أرت" السينمائية الروسية لعرض الأفلام.

وقال ناطق باسم لجنة تنظيم المهرجان إن أفضل أفلامه ستعرض في الفترة ما بين 25 و28 أغسطس، أي بعد إعلان الأفلام الفائزة، في دور السينما بموسكو وبطرسبورغ وياروسلافل.

وقد ضمت لجنة التحكيم المخرج الروسي سيرغي دفورتسيفوي، كاتبة السيناريو الألمانية زويا شميديرر، مخرج الأفلام الوثائقية والشاعر الباكستاني عمار عزيز.

وافتتح المهرجان بعرض الملحمة التاريخية السينمائية "إفريقيا الحمراء" من إخراج الروسي ألكسندر ماركوف. وسيعرض في حفل اختتامه فيلم "مدينة الرياح الناطقة" من إخراج الإيراني على رضاء ديغان.

يذكر أنه ستعرض على هامش المهرجان أفلام تم تصويرها باستخدام تكنولوجيا IT" Let IT Dok" والأفلام التنويرية عن الصحة وأفلام الأطفال الوثائقية.

يذكر أن مهرجان "دوكر" الدولي للأفلام الوثائقية قد حضره 60 ألف مشاهد وعرض 300 فيلم وثائقي على مدى 8 أعوام بعد تأسيسه.

المصدر: تاس