"غلبان" لأصالة نصري تتجاوز 2.4 مليون مشاهدة في يومين

عبرت المطربة السورية أصالة نصري، عن سعادتها بعدما حققت أغنيتها الجديدة "غلبان" أكثر من 2.4 مليون مشاهدة في يومين.

ونشرت أصالة لقطة من فيديو الأغنية، عبر خاصية الستوري على حسابها الشخصي في "انستغرام"، معبرة عن فرحتها بوصول الأغنية إلى هذا الرقم في توقيت قياسي.

كما كتبت رسالة لجمهورها جاء فيها: "بإمكانكم الآن الاستماع إلى جديد أصالة الفن العربي بأغنية غلبان على anghami، كلمات: منه القيعي، لحن: إيهاب عبد الواحد، توزيع: أحمد طارق يحيى - روتانا".

في غضون ذلك، أكد الشاعر العراقي فائق حسن على أن العام الذي مر على زواجه بالنجمة السورية أصالة هو أجمل سنين حياته.

واحتفل فائق بالذكرى الأولى لزواجه من أصالة ونشر عبر حسابه الرسمي على "انستغرام" صورة تجمعه بها وهما يركبان دراجة نارية، وعلق: "كل عام وانت لي وانا لك بدون تكلف ببساطة بعفوية... الحب هو ان تكون انت ولا شئ سواك!! شكرا لسنة هي اجمل سنين حياتي، شكرا لعطائك الانساني، شكرا لكل كلمة لكل همسه لكل تفاصيل قصتنا التي لها كل يوم بداية وكاننا نعيشها اول مرة، شكرا جوزتي".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع هذه الرسالة وتمنوا لفائق وأصالة حياة زوجية سعيدة وهانئة.

المصدر: مجلة سيدتي