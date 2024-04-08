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ماسك: جميع وسائل النقل ستصبح كهربائية مع مرور الوقت والصين الأكثر قدرة على المنافسة

عالم السيارات

ماسك: جميع وسائل النقل ستصبح كهربائية مع مرور الوقت والصين الأكثر قدرة على المنافسة
Globallookpress Li Jianguo
سيارة "تسلا" كهربائية -صورة تعبيرية
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اعتبر رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك أن مسألة تحول عمل جميع وسائل النقل بما في ذلك الطائرات إلى الطاقة الكهربائية هي مسالة وقت.

وقال ماسك على منصته "إكس": "جميع وسائل النقل ستنتقل للعمل بالطاقة الكهربائية بالكامل، إنها مسألة وقت فقط. وهذا يشمل الطائرات في نهاية المطاف، والسفن والقطارات".

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وأضاف: "الشيء الوحيد الذي أعتقد أنه صعب. وربما لا يمكن جعله كهربائيا بالكامل هو الصواريخ".

وأشار إلى أنه يعتبر الشركات الصينية هي الأكثر قدرة على المنافسة في العالم، خاصة في مجال السيارات الكهربائية والسيارات بشكل عام.

ومن جهته، صرح رئيس شركة تويوتا أكيو تويودا في شهر يناير الفائت بأن السيارات الكهربائية لن تهيمن على السوق أبدا، ولا ينبغي إجبار المستهلكين على شرائها.

واعتبر تويودا أنه لا ينبغي تطوير المركبات الكهربائية على نحو يستبعد التقنيات الأخرى في وقت لا يزال فيه مليار شخص في جميع أنحاء العالم يعيشون بدون كهرباء، في حين أن المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات باهظة الثمن وتحتاج إلى بنية تحتية للشحن.

المصدر: نوفوستي

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