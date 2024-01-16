بيانات تكشف تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية العالمية!

استمرت مبيعات السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة (PHEV) في التباطؤ في جميع أنحاء العالم، وفقا لشركة أبحاث السوق Rho Motion، نقلا عن رويترز.

وتظهر البيانات أن المبيعات ارتفعت بنسبة 31% فقط العام الماضي، بانخفاض عن نمو بنسبة 60% في عام 2022.

وتجاوزت المبيعات العالمية لهذه السيارات حاجز الـ 10 ملايين في عام 2022، مع بيع 60% من المركبات في الصين.

وقال تشارلز ليستر، مدير بيانات Rho Motion: "إن وتيرة النمو تتباطأ، ولكن هذا المتوقع في الأسواق المتنامية مثل هذه. لا يمكنك المضاعفة كل عام".

وأوضح أن مبيعات السيارات الكهربائية العالمية في عام 2023 كانت تتماشى إلى حد كبير مع النمو بنسبة 30٪ الذي توقعته Rho Motion. وبالنسبة لعام 2024، من المتوقع أن يتراوح النمو بين 25% و30%.

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وفي الوقت نفسه، قالت الشركة إن المبيعات سجلت رقما قياسيا شهريا بلغ 1.5 مليون وحدة في ديسمبر.

وشكلت السيارات الكهربائية بالكامل أو السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية (BEVs) 9.5 مليون من أصل 13.6 مليون سيارة كهربائية تم بيعها حول العالم في عام 2023، وتمثل سيارات PHEV الباقي.

وكتبت رويترز: "بعد سنوات من النمو المتسارع، يخشى بعض صناع السيارات أن مبيعات السيارات الكهربائية في أوروبا وأماكن أخرى قد تتجه نحو تباطؤ الطلب حيث ينتظر السائقون نماذج أفضل وأصغر وأرخص خلال عامين أو ثلاثة أعوام".

وتشير الإحصاءات إلى أن مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية ارتفعت بنسبة 50% في الولايات المتحدة وكندا، وارتفعت بنسبة 27% و15% في أوروبا والصين على التوالي. وقال ليستر لرويترز إن المبيعات هذا العام في أوروبا قد تتأثر بقرار ألمانيا المفاجئ بإلغاء دعم السيارات الكهربائية.

وأشار تقرير حديث صادر عن شركة الأبحاث Canalys إلى أن النمو في سوق السيارات الكهربائية العالمية من المقرر أن يتباطأ إلى 27.1% هذا العام، حيث أن انخفاض الدعم الحكومي يجعل السيارات أقل جاذبية للمشترين.

المصدر: RT