الرئيس الروسي يجري جولة تفقدية في "إكسبو الصيني الروسي" (صور + فيديو)

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة، جولة تفقدية في معرض "إكسبو" الروسي الصيني، الذي افتتح في مدينة هاربن الصينية.

ويعد المعرض المنعقد في نسخته الثامنة منصة تجارية وصناعية مهمة تهدف لتعزيز وتوسيع الشراكة بين روسيا والصين، وبشكل تقليدي تعرض شركات روسية وصينية فخر صناعاتها وأبرز منتجاتها.

واطلع الرئيس الروسي خلال زيارته على أحدث ما توصل إليه مصنعو السيارات الصينيون، وشاهد نماذج حديثة منها.

ويقام المعرض في مدينة هاربن بمقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين، وتستمر فعالياته حتى 21 مايو الجاري.

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صفحة الكرملين في "تلغرام"

صفحة الكرملين في "تلغرام"

صفحة الكرملين في "تلغرام"

المصدر: RT