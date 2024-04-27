 
مباشر

تركيا تدعم أبرز الصادرات الفلسطينية

مال وأعمال

تركيا تدعم أبرز الصادرات الفلسطينية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xfr9

زادت تركيا حصة التمور الفلسطينية الواردة المعفاة من الرسوم الجمركية من ثلاثة إلى خمسة آلاف طن، في خطوة لدعم مصدري التمور الفلسطينية.

وقالت وزير التجارة التركي عمر بولات: "نتيجة للقرار الذي اتخذناه خلال اجتماعنا مع وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني في شهر ديسمبر الماضي، قمنا بزيادة حصة استيراد التمور المعفاة من الجمارك من فلسطين إلى 5 آلاف طن، علما أن التمور تعد من أهم منتجات التصدير لفلسطين واقتصادها".

إقرأ المزيد
صحيفة: حجم النقل البحري من تركيا إلى إسرائيل ينخفض بنحو الثلث
صحيفة: حجم النقل البحري من تركيا إلى إسرائيل ينخفض بنحو الثلث

وأعرب وزير التجارة التركي عن أمله في أن يعود هذا القرار بالنفع على الاقتصاد الفلسطيني.

وكانت أنقرة قد أعلنت في وقت سابق عن مجموعة من الإجراءات ضد إسرائيل بسبب حربها ضد قطاع غزة، وأكدت أن القيود ستظل سارية حتى تضمن تل أبيب إيصال المساعدات الإنسانية وتعلن وقف إطلاق النار.

وقامت وزارة التجارة التركية بتقييد تصدير بعض المنتجات إلى إسرائيل، وشمل القرار 54 منتجا منها حديد الإنشاءات، والفولاذ المسطح، والرخام والسيراميك.

المصدر: نوفستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا