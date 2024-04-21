وزيرة مصرية تكشف عن استثمارات ضخمة تسعى الحكومة لها في 2024

أفادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، بأن الحكومة تسعى لضخ استثمارات بحدود 800 مليار جنيه في عام 2024.

وقالت السعيد، في تصريح صحفي إن "مصر تستهدف 1.5 مليار دولار من برنامج الطروحات بنهاية عام 2024".

وأضافت: "نستهدف نموا بنسبة 3% بنهاية 2024 و 4.2% لعام 2025، ونستهدف استثمارات عامة بحدود 800 مليار جنيه في 2024".

وشاركت الوزيرة، في اجتماعات الربيع السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، المنعقدة خلال الفترة من 15- 20 أبريل الجاري بواشنطن، بمشاركة وفود وممثلي الدول.

واستعرضت السعيد خلال مشاركتها، فرص الاستثمار المتاحة في مصر، مشيرة إلى "دور ومسؤوليات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث إنها مسؤولة عن وضع الخطط طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى، وإعداد الخطة الاستثمارية السنوية وتحديد استثماراتها بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات في مصر، فضلا عن صياغة ومراقبة تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية".

وأشارت إلى "التحديات العالمية التي واجهتها دول العالم وتأثرت بها، ومنها مصر، بداية من فيروس كورونا، والحرب الروسية الأوكرانية، وأزمة الطاقة في أوروبا، واضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع أسعار الشحن، ونقص السلع وارتفاع معدل التضخم، فضلا عن التغيرات المناخية".

وأوضحت أنه "على الرغم من كل تلك التحديات، تمكن الاقتصاد المصري من تحقيق معدلات نمو إيجابية، وصلت إلى 5.6% في (18/2019)، 3.6% في (19/2020)، 3.3% في (20/2021)، 6.6% في (21/2022)، 3.8% في (22/2023).

المصدر: "فيتو"