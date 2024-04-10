الدولار واليورو يخسران مكانتيهما في روسيا

أشار البنك المركزي الروسي إلى أن الدولار واليورو خسرا مركزيهما كعملتين رئيسيتين في التجارة الخارجية لروسيا، إذ يتم سداد ثلثي مدفوعات التصدير والاستيراد بالعملات الوطنية.

وقالت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، عند تقديمها تقريرا في الدوما الروسي عن أداء المنظم في 2023: "لقد وسعنا شبكة المراسلات مع البنوك من الدول الصديقة، وقمنا بتوفير الشروط لزيادة التعاملات بالعملات الوطنية، والآن يتم سداد ثلثي مدفوعات الصادرات والواردات بواسطة هذه العملات، وفي ظل ذلك خسر الدولار واليورو مكانتهما كعملتين رئيسيتين في روسيا".

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كذلك أشارت المسؤولة إلى أنه تم توقف تبادل المراسلات البنكية داخل روسيا بواسطة "سويفت"، وتم الانتقال إلى نظام بديل ومستقل.

ووفقا لبيانات البنك المركزي الروسي فقد ارتفعت حصة الروبل في مدفوعات الصادرات الروسية في شهر فبراير الماضي إلى أعلى مستوى في 7 أشهر عند 41.6%، كذلك صعدت حصة العملة الروسية في مدفوعات الواردات إلى مستوى قياسي عند 38.1%.

وتدعو روسيا ودول أخرى منذ سنوات لتقليص اعتماد التجارة الدولية على العملة الأمريكية وذلك في ظل استخدام واشنطن للدولار كأداة في العقوبات.

وتعمل روسيا بالتعاون مع دول مجموعة "بريكس" على توسيع المدفوعات غير المرتبطة بالدولار والابتعاد عن منظومة المراسلات المصرفية "سويفت"، التي تسيطر عليها الولايات المتحدة.

المصدر: RT