المركزي الروسي يطرح فكرة لكسر هيمنة الدولار في التجارة

دعت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا إلى تسريع إطلاق تجربة حول استخدام عملات مشفرة في المدفوعات الدولية واعتماد مشروع بهذا الشأن.

وقالت نابيولينا، خلال كلمة ألقتها في مجلس الدوما، إن هذه التجربة يمكن أن تصبح حافزا مهما للاقتصاد الروسي ووسيلة لتجاوز العقوبات والقيود الغربية المفروضة على البلاد.

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وفي وقت سابق وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يسمح باستخدام الأصول المالية الرقمية في المدفوعات الدولية، في خطوة تهدف لمساعدة الشركات الروسية على تنفيذ التعاملات المالية في ظل العقوبات.

وفي نهاية فبراير الماضي، كشف وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف عن مقترح تقوم دول مجموعة "بريكس" بإعداده ويتضمن إنشاء منصة لتنفيذ التسويات التجارية بين الدول الأعضاء في المجموعة.

وأشار الوزير إلى أن المقترح يتضمن إنشاء منصة على أساس العملات الرقمية في دول مجموعة "بريكس" لتنفيذ التسويات المالية بين الدول أعضاء المجموعة.

المصدر: RT + نوفوستي